Filial da Americanas vai ocupar espaço deixado pela Colombo no Shopping Iguatemi

O tapume gigante que se estende em uma das esquinas internas do primeiro piso do Shopping Iguatemi, em Porto alegre, para cobrir o futuro ocupante engana os frequentadores. O espaço de 730 metros quadrados deixado pela megastore das Lojas Colombo não será da Decathlon, que aparece na sinalização da imagem no local.

O sucessor da rede gaúcha de varejo será um player nacional. A bandeira das Americanas vai se instalar no espaço, que fica em frente à Praça de Alimentação principal do shopping. O Iguatemi não informou em que mês a rede vai estrear. A previsão é até julho, junto com uma leva de novas operações em diversos segmentos, de moda à sorvete.

A Decathlon, rede francesa de materiais esportivos, fica quase ao lado, na entrada do mesmo nível da operação, onde abriu em meados de 2020, sucedendo o supermercado Nacional , do grupo BIG, fechado em fevereiro de 2017. A área ficou vazia e serviu para exposições, antes de ter o ocupante atual.

Serão nove novas lojas, incluindo a Americanas, sendo cinco delas exclusivas, como a grife norte-americana de tênis Vans. Outras serão a marca Luiza Barcelos, de sapatos femininos e acessórios em couro, Maria Filó, de vestuário feminino, e Plié, de roupas íntimas.

O cardápio de novidades que ainda não têm outras unidades em Porto Alegre se completa com Ô Burger + Sushi Drive.

Também vão abrir a Bacio Di Latte, de sorvetes (gelatos) artesanais, ViaUno e FRX Informática.