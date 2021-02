Copa Airlines retorna a Porto Alegre em março

A Copa Airlines informou que irá retoma os voos entre Porto Alegre e o Panamá a partir do dia 2 de março. Segundo a companhia, a Capital gaúcha terá três ligações semanais com destino ao Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, conectando a cidade gaúcha a mais de 50 destinos no continente americano, incluindo Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Porto Rico e Jamaica.