Satisfação com distribuição de eletricidade é maior na Região Sul

Conforme a 22ª edição da Pesquisa de Satisfação do Cliente Residencial, realizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia (Abradee), os consumidores da Região Sul do País foram, em 2020, os mais satisfeitos quanto ao serviço de distribuição de energia elétrica. O Índice de Satisfação da Qualidade Percebida (ISQP) no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foi de 82,1, contra 75,1 no Sudeste, 74,7 no Nordeste e 67,0 no Norte/Centro Oeste. No Brasil todo, o resultado foi de 74,9 (o máximo seria 100).

Para a realização do trabalho, foram entrevistadas 23,6 mil pessoas, em 856 municípios situados em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. A iniciativa levou em consideração questões como qualidade do fornecimento de energia, forma das companhias se comunicarem com seus clientes, condições da conta de luz, atendimento ao consumidor, entre outras.

O presidente da Abradee, Marcos Aurélio Madureira da Silva, destaca que, de 2019 para 2020, houve um crescimento do ISQP no País, passando de 70,3 para 74,9. Para o dirigente, esse incremento deve-se ao fato de que, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, as distribuidoras de energia mantiveram seus investimentos. De acordo com dados da Abradee, as companhias do setor aportaram recursos na ordem de R$ 18 bilhões em 2019. "No ano passado devemos ter feito mais que isso, acredito que vamos ter algo superior a R$ 20 bilhões", comenta Madureira.

O trabalho da Abradee apresentou ainda outras informações sobre a atividade de distribuição de energia. Segundo a base de dados de 2019, eram 99,8% dos domicílios brasileiros que contavam com luz naquele ano, a receita bruta do segmento foi de R$ 282 bilhões e o setor representou uma participação de 3,8% no PIB nacional. Madureira explica que a pesquisa não fez a comparação por distribuidoras, porque como cada empresa foi impactada de maneira diferente pela pandemia.