Bolsas da Europa fecham em alta, com impulso de NY por foco em pacote fiscal

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira (8). Em meio à agenda esvaziada no Velho Continente, investidores seguiram o tom otimista vindo de Nova York, onde há grande otimismo com a aprovação e os impactos do pacote fiscal proposto pelo presidente norte-americano, Joe Biden. O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou o dia com ganhos de 0,30%, aos 410,78 pontos.

O mercado renova apostas de que o pacote fiscal da Casa Branca, na ordem de US$ 1,9 trilhão, sairá do papel e terá efeito positivo sobre a recuperação econômica. No domingo, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, voltou a defender a medida de estímulo e minimizou os impactos na inflação. "E precisamos disso o quanto antes", afirmou, em entrevista à CNN. "Alta da inflação é um risco a considerar, mas temos ferramentas para lidar com esse problema", acrescentou, tirando força de uma crítica comum ao pacote fiscal de Biden - seus reflexos nos preços ao consumidor.

As falas de Yellen, que repercutem no mercado nesta segunda-feira em meio a uma agenda esvaziada, dão espaço para investidores do mercado acionário ampliarem os ganhos da semana passada, tanto em Wall Street quanto na Europa.

Em Londres, índice FTSE 100 encerrou o dia em alta de 0,53%, aos 65.23,53 pontos, acompanhado pelo CAC 40, de Paris, que subiu 0,47%, a 5.686,03 pontos.

As maiores altas vieram da bolsa de Milão, onde o índice FTSE MIB encerrou a sessão subindo 1,48%, a 23.425,92 pontos, de olho na formação do novo governo pelo ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi.

O Movimento Cinco Estrelas vai fazer votação online para decidir sobre um possível endosso à coalizão. O tom na praça de Frankfurt, porém, foi mais baixo, com o índice Dax subindo apenas 0,02%, a 14.059,91 pontos, repercutindo indicador econômico. A produção industrial da Alemanha ficou estável entre novembro e dezembro, ante expectativa de avanço de 0,6%.

Entre outros mercados, o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, avançou 0,05%, a 8.219,00 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, se fortaleceu 0,27%, a 4.854,49 pontos.

Agência Estado