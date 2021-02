Na onda do 'pague e leve', cafeteria do Paraná estreia em Porto Alegre e mira Gramado

pegue e leve (to go ou take-away, em inglês), que se firmou na pandemia, Pensando na correria do dia-a-dia, o modelo de cafeteriasganha cada vez mais espaço em Porto Alegre e já atrai concorrentes de fora. A The Coffee, do Paraná, acaba de abrir a primeira franquia na Capital. Gramado está nos planos dos empreendedores.

Inspirados pelas pequenas e modernas cafeterias de Tóquio, no Japão, os irmãos Alexandre, Luís e Carlos Lanzini Fertonati, decidiram apostar no negócio em Curitiba há três anos. A ideia foi trazer a modalidade "to go" para o Brasil, já difundido no mercado internacional de cafés.

"Nós nos apegamos muito à comunicação visual, sempre minimalista. Nosso diferencial é o branding, com um modelo tecnológico no serviço", explica Alexandre.

Com um visual moderno, a The Coffee, que funciona desde 3 de fevereiro na avenida Independência, 1.211, quase esquina coma rua Ramiro Barcelos, tem uma experiência prática e intuitiva. Um sistema integrado permite que o cliente realize o pedido por um tablet disponível no local ou por aplicativo, chegando ao barista instantaneamente. O pagamento é realizado virtualmente, sendo aceito apenas cartão.

"Não gostamos de pegar em dinheiro, principalmente por questão de higiene. Esse modelo também facilita a operação, não tendo problemas com filas em caixas, por exemplo. Sei que é uma barreira, mas iniciamos a operação dessa forma", afirma.

Com um visual moderno, a The Coffee funciona desde 3 de fevereiro na avenida Independência. Fotos: Bruna Oliveira/Espcial/JC

A cafeteria ainda oferece 10% de cashback em todas as compras, outra tendência do e-commerce. O resgate é feito pelo aplicativo, sem necessidade de login. Os pontos ficam associados ao cartão utilizado pelo cliente.

O cardápio da The Coffee é curto, mas original, comopções quenets e geladas dabebida. Alexandre afirma que o Iced Vanilla e o Flat Caramel estão entre os mais pedidos. A cafeteria hoje conta com um blendautoralde café, quetem fornecedor próprio. Atentos à difusão do veganismo, todos os itens têm opção de substituição por leite vegetal.

O sucesso do empreendimento foi quase instantâneo. Apenas um ano após a abertura da primeira loja em Curitiba, houve a expansão para São Paulo, capital. Hoje a The Coffee tem múltiplas franquias em sete estados e no Distrito Federal.

Além da avenida Independência, Porto Alegre deve receber mais duas unidades: uma no Parcão e outra no Shopping Iguatemi. A abertura, segundo Alexandre, deve ocorrer simultaneamente nos próximos dois meses.

A The Coffee foca na qualidade do produto antes da variedade, oferencendo um cardápio curto e original

"O investimento ocorreu em novembro do ano passado, mas a abertura acabou atrasando por causa da Covid-19. É totalmente compreensível", explica um dos irmãos que conversou com o Jornal do Comércio. A quarta unidade no Rio Grande do Sul deve abrir em Gramado e uma quinta na Capital, mas ainda sem ponto confirmado, adianta.

A The Coffee também tem planos de expansão internacional. Unidades em Madri, na Espanha, e em Lisboa, em Portugal, devem abrir nos próximos meses. No primeiro semestre de 2021, uma franquia vai ser aberta em Santa Mônica, na Califórnia.

“A evolução que teve a The Coffee é absurda. Não pensamos nos pequenos detalhes no início. Abrimos, testamos o modelo e deu certo. A cafeteria nasceu com a essência do "to go" e, aos poucos, foi sendo aprimorada”, define Alexandre.