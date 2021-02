Bocchi aumenta capacidade de produção de biodiesel

A usina de biodiesel da Bocchi localizada no município de Muitos Capões espera apenas a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para oficializar e poder operar com a sua nova capacidade de produção. A empresa concluiu no ano passado o incremento da planta, passando o potencial de fabricação do biocombustível de 300 mil metros cúbicos ao dia para 500 mil metros cúbicos diários. A expectativa da companhia é que o aval do órgão regulador do setor seja dado até abril.

A diretora comercial da Bocchi, Fernanda Bocchi, comenta que a expansão foi planejada tanto para atender à demanda atual do mercado como ao consumo futuro, mas prefere não revelar quanto foi investido nessa ação. "O mercado é regido por regulamentação governamental e até 2023 já está previsto o aumento da mistura obrigatória gradualmente, ano a ano", lembra a dirigente. Atualmente, o setor está praticando o chamado B12 (adição de 20% de biodiesel na fórmula do diesel fóssil). De acordo com cronograma aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), do Ministério de Minas e Energia, as próximas evoluções da mistura obrigatória devem ser em 1º de março de 2021, para 13%; em 1º de março de 2022, para 14%; em 1º de março de 2023, para 15%.

Fernanda salienta também que o uso de combustíveis renováveis em detrimento ao fóssil é uma tendência no mundo inteiro, devido à necessidade de melhores políticas ambientais. "Dessa forma, acreditamos que o mercado de biodiesel deverá ter em breve novas normas que estipularão um crescimento maior ainda, chegando a B20 nos próximos anos", projeta. Para a produção de biodiesel, a Bocchi utiliza óleo de soja como matéria-prima principal e, eventualmente, aproveita a gordura animal como complementação. A planta produz, assim como o biocombustível, glicerina, ácido graxo e borra. A companhia realiza ainda o esmagamento de soja, produzindo farelo, óleo e casca. Outra atividade do grupo é a armazenagem e comercialização de soja, milho e trigo, bem como a venda de fertilizantes e insumos agrícolas.