Dólar abre em queda de olho no exterior, mas passa a subir com cautela fiscal

O dólar abriu esta sexta-feira (5) em queda, alinhado à tendência no exterior, mas já devolveu parte as perdas no mercado à vista e futuro, em meio a um pano de fundo de cautela, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que apoia um novo auxílio emergencial, mas respeitando o teto de gastos, e sem mencionar as fontes de recursos para bancar o benefício.

Às 9h28min desta sexta-feira, o dólar à vista subia 0,11%, a R$ 5,4555. O dólar para março ganhava 0,49%, a R$ 5,4550.

A percepção de que a pauta de reformas e privatizações no Congresso pode ter andamento lento apoia também um pano de fundo de cautela, segundo um operador de câmbio.

Uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Petrobras, para tratar sobre ICMS de combustíveis já começou e está no radar. Na renda fixa, além do fortalecimento do dólar. A aceleração do IGP-DI de janeiro apoia também um viés de alta dos juros futuros, além do fortalecimento do dólar.

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL) fecharam um acordo para aprovar a reforma tributária no Congresso em um prazo de seis a oito meses. Rodrigo Pacheco evitou dizer se vai pautar a privatização da Eletrobras, e disse que as propostas sugeridas pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso serão submetidas aos líderes partidários para definição.

Lira disse que a "sequência" de projetos a ser apreciada no Congresso será, na Câmara, a reforma administrativa e, no Senado, as Propostas de Emenda Constitucional (PECs) do Pacto Federativo, dos fundos e emergencial. Além disso, segundo Lira, uma "eventual" reestruturação do Bolsa Família só será possível com a votação do Orçamento de 2021 e a apreciação da PEC Emergencial.

No exterior, os investidores aguardam o relatório de empregos dos EUA (payroll) de janeiro e avanço nas negociações do pacote fiscal americano. Mais cedo, a libra se fortaleceu ante o dólar, estendendo os ganhos de da véspera, ainda sob influência da sinalização do Banco da Inglaterra (BoE) de que não deve adotar juros negativos em curto prazo. Na quinta-feira, em decisão de política monetária, a instituição informou que começaria as preparações para um eventual cenário de juros abaixo de zero, mas explicou que isso não é uma garantia de que o instrumento será usado.

