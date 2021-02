Presidente da Federasul vai defender bandeira da inovação

O novo presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, informa que o eixo principal de sua gestão será o desenvolvimento de projetos voltados à inovação. A diretoria que assumiu em janeiro para comandar a entidade no próximo biêncio (2021-2022) vem realizando uma série de reuniões para viabilizar o fortalecimento do setor empresarial e do Estado com o uso da tecnologia. Cardoso destaca que o objetivo é impulsionar empresas, startups e todo o ecossistema de inovação.

“O Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado brasileiro na geração de startups, ficando atrás de São Paulo, porém, muitas vezes, elas crescem e saem do Estado. O fato de o Rio Grande do Sul ser o segundo do País não permite que se tenha comodismo”, comenta. De acordo com o dirigente, estados como Santa Catarina são extremamente ágeis e criam ambiente propício para manutenção destas empresas, gerando o desenvolvimento local. “Existe um debate em como inovar os nossos modelos de negócios”, salienta.

Cardoso diz que o grande desafio é debater estratégias para inovar os modelos de negócio. “Como criar um ambiente próprio para as startups? Ao nosso ver, ao lado das bandeiras já tradicionais – como a defesa da redução do tamanho do Estado e da carga tributária –, essas são alternativas que se podem debater para promover o desenvolvimento Estado”, aponta.

Paralelamente, a Federasul pretende estimular as 160 associações que integram a federação por intermédio de uma plataforma voltada à criação de ecossistemas regionais de inovação. Através do aplicativo a ser implantado pela entidade, será possível reunir segmentos empresariais em torno de um mesmo propósito, facilitando e impulsionando a economia.

Cardoso, que há 20 anos atua na Federasul, cita a preocupação com o déficit do Estado e a necessidade de reduzir gastos públicos. Neste aspecto, a entidade pretende acompanhar e contribuir para a aprovação, na Assembleia Legislativa da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de Gastos estadual, a questão da PEC do duodécimo (que trata da mudança no cálculo de repasses do Executivo ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública), além da reforma da previdência dos militares. “Estas são ações que contribuem para o enfrentamento do déficit público”, salienta o dirigente.

A Federasul também informa que o Tá na Mesa, tradicional evento realizado pela entidade, irá retornar a partir do dia 10 de março, de modo online, com palestra do governador do Estado, Eduardo Leite. O dirigente informa que a ideia é fazer o Tá na Mesa de modo híbrido a partir de abril. Cardoso falou dos planos durante visita ao Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovannni Tumelero.