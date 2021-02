Sindilojas recomenda abertura do comércio de Porto Alegre na terça-feira de Carnaval

O Sindilojas Porto Alegre orienta que o comércio da Capital mantenha suas atividades na terça-feira de Carnaval, no próximo dia 16 de fevereiro. A entidade, que representa os comerciantes de Porto Alegre e de Alvorada, enfatiza que a data não configura feriado, mas, devido às festividades tradicionais para o período, costuma receber tratamento de data especial.

Os lojistas devem seguir o regramento previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, que permite que os funcionários trabalhem mediante acordo coletivo firmado junto ao Sindilojas POA e Sindec-POA.