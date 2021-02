Vale dos Sinos terá R$ 80 milhões em obras viárias

As obras de duplicação da ponte sobre o rio dos Sinos na BR-116, em São Leopoldo, aguardam a liberação do Ibama para serem iniciadas e, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o conjunto dos trabalhos a serem realizados deve ter um investimento de R$ 80 milhões. O aporte prevê a construção de quatro novas pontes e melhorias na estrutura atual, a edificação de um novo viaduto da Scharlau e aperfeiçoamento no viaduto já existente nesse local.

O DNIT prefere não estimar o tempo que levará para o Ibama conceder a autorização dos trabalhos, mas, segundo informações do senador Luis Carlos Heinze (PP), que acompanha o tema, a expectativa é que isso ocorra ainda em fevereiro. O departamento calcula que a execução do projeto da ponte levará em torno de um ano para ser concluído.

As ações previstas para a ponte e o viaduto integram um complexo de intervenções que pretendem reformular e modernizar um segmento de 38,5 quilômetros da BR-116, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Além dessas iniciativas, estão programadas obras de implantação de terceiras faixas ao longo do trecho, bem como abertura de ruas laterais, e melhoramentos nas avenidas Guilherme Schell (Canoas) e Ernesto Neugebauer (Porto Alegre).

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), diz que essas intervenções, em particular o alargamento da ponte sobre o Rio do Sinos, são muito importantes para a logística regional, que sofre com constantes engarrafamentos. Essa condição ocorre devido ao elevado volume de tráfego de veículos. Apenas no trecho metropolitano da BR-116 no Rio Grande do Sul circulam cerca de 120 mil veículos ao dia.

Vanazzi recorda que o alargamento da ponte é uma demanda que vem sendo feita há mais de dez anos. A estrutura está localizada próxima à rodoviária da cidade, sendo ali a principal entrada de São Leopoldo. Ele adianta que as obras contribuirão para a mobilidade urbana dos moradores, principalmente, os que residem nos bairros Campina e Scharlau. "A gente espera que até 2024, quando o município fará 200 anos, os empreendimentos estejam concluídos", comenta o prefeito.