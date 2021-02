Estoque de veículos sobe de 17 em dezembro para 18 dias em janeiro, diz Anfavea

Após abrir o ano com o menor estoque da história, o total de veículos nos pátios de montadoras e concessionárias fechou janeiro em volume suficiente a 18 dias de venda, um pouco acima dos 17 dias de dezembro, em giro que considera o ritmo de emplacamentos do mês passado.

No início de janeiro, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que representa as montadoras, anunciou um giro menor, de apenas 12 dias, mas tendo como referência, naquele momento, as vendas de dezembro, um mês tradicionalmente mais aquecido.

Durante a apresentação dos resultados da indústria automotiva em janeiro, o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, voltou a dizer que, além de reajustes nos preços dos insumos, as montadoras ainda enfrentam dificuldades no abastecimento de componentes, citando pneus, aço e, agora, semicondutores. Ele reconheceu que a situação pode levar a filas de espera nas concessionárias por alguns modelos.

Moraes frisou, contudo, os esforços das fábricas para manter o ritmo de produção e atender a demanda. "Apesar das dificuldades de logística, ainda com descompasso na cadeia logística, fomos capazes de produzir quase 200 mil veículos em janeiro, que é um bom número" comentou Moraes, lembrando que janeiro geralmente é um mês de produção mais baixa em virtude das férias coletivas nas fábricas.

O presidente da Anfavea observou ainda que é possível que os estoques mais enxutos se tornem, como estratégia no pós-pandemia, um novo padrão na indústria automotiva, a exemplo do que acontece em mercados mais maduros.

O balanço divulgado nesta quinta pela Anfavea mostra a produção de 199,7 mil veículos em janeiro, 4,2% a mais do que no mesmo período de 2020, além da geração de 2,16 mil vagas de emprego nas montadoras. Moraes explicou que as montadoras de veículos comerciais voltaram a contratar.

Em sua maioria, os contratos são temporários, com prazos, em alguns casos, de seis meses a um ano, informou Moraes. "A gente torce para esse emprego se tornar permanente."

Agência Estado