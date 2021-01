Voos da Azul em Santo Ângelo serão retomados no dia 1 de fevereiro

A Azul Linhas Aéreas retoma nesta segunda-feira, dia 1º, os voos comerciais entre Santo Ângelo e Porto Alegre, suspensos desde março do ano passado devido à pandemia. Os voos serão realizados de segunda a sexta-feira.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, será realizado um ato às 15h30min, para marcar a retomada dos roteiros aéreos entre Santo Ângelo e a capital gaúcha, com a presença de autoridades de Santo Ângelo e da região, da imprensa e da direção da Azul.

O secretário adiantou que o governo municipal trabalha com a expectativa do anúncio da Gol sobre expansão de seus voos no interior gaúcho, contemplando quatro cidades, entre elas Santo Ângelo, com roteiros para São Paulo. O acordo está sendo negociado entre a empresa e o governo do Estado.

O Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, foi contemplado com investimentos de R$ 44 milhões, do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR/RS), com recursos do Ministério da Infraestrutura, para a ampliação e modernização.

A empresa já está contratada e tem prazo de seis meses para a apresentação do projeto arquitetônico que prevê a ampliação da pista para pousos e decolagens de aeronaves com até 140 passageiros, novo terminal de passageiros, secção contra incêndio e área para manobra dos aviões entre o hangar e a pista. As obras têm previsão de início ainda neste primeiro semestre.