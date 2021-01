Impacto Vento Norte vence licitação para estacionamento na Orla do Guaíba

A Impacto Vento Norte, especializada em eventos, venceu o pregão eletrônico para cessão da área de 22.362 m2 destinada para estacionamento na Orla do Guaíba. O certame, organizado pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) não contou com outras empresas interessadas. "Várias consultaram, mas uma só entrou e participou. São tempos de incertezas", avalia o superintendente da Portos RS, Fernando Estima.

O pregão iniciou às 9h desta quinta-feira (28) e terminou próximo ao meio-dia. Agora o processo segue para demais tramites administrativos, e segue para avaliação final da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) e posterior homologação.

Somente após este processo, a empresa vencedora estará apta para assinatura do contrato e assumirá o espaço, situado nas proximidades da Usina do Gasômetro, pelo período de 24 meses, prorrogáveis até 60 meses.

Segundo Estima, neste caso a cessionária irá investir R$ 1 milhão em estruturas como catracas, melhorias de piso, iluminação, entre outras; além de pagar locação de R$ 135,30 mil mensais. Este valor para a área concedida é praticamente o preço mínimo previsto no edital, de R$ 135,29 mil.

"Estes números são positivos, mas temos que aguardar a homologação e documentos de capacidade financeira entre outros detalhes", pondera Estima. "Neste momento, estamos satisfeitos com o processo, pois é importante termos o estacionamento para dar suporte ao projeto Cais Embarcadero (que inaugura 14 operações em março e tem operação provisória de cinco anos), Porto e à Orla."

Com previsão de funcionar com 800 a 900 vagas, o estacionamento servirá de suporte para as operações do Embarcadero, uma vez que também fica atrás dos primeiros armazéns do Cais Mauá, onde serão implementadas área de lazer e gastronomia. Conforme o edital, o espaço para veículos deverá funcionar diariamente, por 24 horas e praticar preços "compatíveis" com os de mercado.

Ainda que seja uma empresa de eventos, a Impacto Vento Norte tem experiência na atividade, tendo administrado o estacionamento da Expointer por dois anos (2017 e 2018), além das vagas do POA Drive-in Show, evento realizado durante a pandemia na Avenida Padre Cacique até dezembro do ano passado.