Confiança da Indústria cai 3,6 pontos em janeiro ante dezembro

O Índice de Confiança da Indústria caiu 3,6 pontos em janeiro ante dezembro, para 111,3 pontos, o primeiro resultado negativo após oito meses consecutivos de expansão, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (28). "O resultado é reflexo de uma percepção menos favorável dos empresários sobre a situação atual dos negócios e perspectivas menos otimistas para a produção prevista para os próximos três meses que parece estar relacionada com o fim dos benefícios emergenciais e avanço da pandemia no país", avalia a coordenadora das sondagens do Ibre/FGV, Viviane Seda Bittencourt, que acrescenta que o indicador de tendência dos negócios para os próximos seis meses sinaliza que os empresários confiam mais que a situação deve melhorar no segundo semestre.