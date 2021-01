No Fórum de Davos, Putin critica monopólio das empresas de internet

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou "a posição monopolista" das grandes empresas do setor de tecnologia e questionou o poder dessas companhias de regular a disseminação de informações na internet. Os comentários foram feitos em meio à intensificação do debate sobre o tema, na esteira da decisão do Twitter de suspender permanentemente a conta do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Em discurso durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, que este ano ocorre em formato virtual, Putin afirmou que as gigantes do Vale do Silício atuam como "concorrentes do Estado" e citou o papel exercido por elas durante a campanha eleitoral americana no ano passado. "Onde está o limite entre os negócios globais bem-sucedidos, os serviços necessários, a consolidação dos indicadores macroeconômicos e as tentativas de controlar grosseiramente, usando seu arbítrio, a sociedade, de substituir os institutos democráticos legítimos e usurpar ou limitar os direitos naturais da pessoa de decidir qual opinião expressar livremente?", questionou.

O líder russo também comentou mudanças provocadas pelo coronavírus. Na visão dele, a pandemia agravou os desequilíbrios e disparidades em todo o mundo.