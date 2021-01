Ufrgs faz vistoria e estuda revitalização de antigo prédio da Smic

Abandonado e degradado há seis anos, o antigo prédio da Secretaria da Produção, Indústria e Comércio (Smic), situado em um terreno de 3,813 m² entre avenida Osvaldo Aranha e o Túnel da Conceição, pode vir a ser revitalizado pela Ufrgs. No início da tarde desta quarta-feira (27), um grupo de engenheiros da Universidade esteve no local para realizar uma vistoria das condições do equipamento, que conta com cinco pavimentos em uma área construída de 1,358m². A ideia, segundo o pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, Geraldo Pereira Jotz, é que a estrutura vire sede do Zenit - Parque Científico e Tecnológico da Ufrgs. "Se tudo der certo, ainda este ano pretendemos estar inaugurando o novo espaço", projeta Jotz.

O primeiro passo da parceria foi dado nesta segunda-feira, quando a pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais da Universidade protocolou, junto à Prefeitura, a intenção de recuperar, ocupar e manter o espaço por 25 anos. Listado entre os mais de 1 mil imóveis e terrenos de propriedade do Município, que se encontram atualmente abandonados ou subutilizados, o prédio se encontra em condições "precárias", segundo o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa. "Precisa de reforma, principalmente no telhado, portas e janelas - que foram deteriorados pelo tempo e após algumas invasões de usuários de drogas." Outros possíveis danos a serem recuperados devem ser apontados pelo laudo técnico da equipe da Universidade, que promete entregar o estudo até o final de fevereiro. A Instituição também pretende adotar a praça em frente à estrutura, revitalizando o entorno da área.

"A partir do relatório, podemos evoluir para a assinatura do termo de cessão propriamente dito", adianta o pró-reitor da Universidade. Jotz pondera que já foi constatado que a parte estrutural, de alvenaria, está "em perfeitas condições, sem rachaduras". "Aquela estrutura é um espaço nobre da cidade, com valor muito expressivo", observa o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer. "A cessão de uso, que contará com contrapartidas da Universidade, inclui o imóvel nas ações inicias do processo de revitalização e recuperação do Centro."

Além da administração do parque tecnológico (que atualmente está "espalhado" em diversos institutos com incubadoras pela Universidade), a Ufrgs também ocupará o espaço com a sede da secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da Instituição. Como contrapartida, o local irá abrigar a Sala das Cidades, um escritório para desenvolvimento de novas tecnologias e inovação (inclusive para as áreas de saúde e social) do projeto Pacto Alegre, além de salas de capacitação para servidores municipais, incluindo professores da rede de ensino, e um espaço de uso do gabinete de inovação da Prefeitura. "A qualificação será feita através de aulas oferecidas por professores das três universidades (Ufrgs, PucRS e Unisinos) que compõem o Pacto Alegre", detalha a secretária Municipal de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini.

Além dos engenheiros da Ufrgs, a vistoria foi acompanhada pelo secretário André Barbosa, e contou ainda com a presença do prefeito Sebastião Melo, do vice-prefeito, Ricardo Gomes, do secretário municipal de Segurança, Mário Ikeda. "Estamos muito satisfeitos com esta possível parceria, pois o prédio estava sendo ocupado por pessoas em situação de rua procurando abrigo à noite, que consumiam e comercializam drogas no local", destaca Barbosa. De acordo com o pró-reitor da Universidade, se for confirmada a viabilidade de seguir com o projeto, assim que o termo de cessão de uso for assinado, o espaço será limpo e cercado.

"O espaço vai ter uma sala para discussão de projetos em desenvolvimento com os players do ecossistema e um endereço de encontro das empresas, mentores e da própria aliança para inovação das três universidade do Pacto Alegre, o que é muito produtivo", avalia Jotz. Nos cinco pavimentos, ainda haverá espaço para salas de coworking, um pequeno auditório para 40 pessoas, salas de reuniões e ambiente para instalação de empresas residentes. "Queremos fazer um prédio inovador, com área para estacionamento e conceito de urbanismo moderno, onde serão abrigadas empresas residentes que saem das incubadoras", detalha Jotz. Segundo o pró-reitor, em breve será anunciada outra parceria, desta vez para a ocupação de um prédio federal, que comportará salas de aulas para cursos de diversas faculdades da Ufrgs, que atualmente enfrentam a carência de mais espaços.