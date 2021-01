Maior usina solar de Porto Alegre será instalada em cemitério

Com foco na sustentabilidade de uma energia renovável e limpa, assim como na redução do custo da conta da luz, a Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul (ACM-RS) está implementando a maior usina fotovoltaica de Porto Alegre.

Serão 2,3 mil painéis para gerar energia elétrica através do sol que serão colocados em toda a área do topo dos oito prédios do Cemitério Ecumênico João XXIII, estrutura que pertence à entidade, ocupando aproximadamente 7 mil metros quadrados.

O setor de energia distribuída, que tem a frente fotovoltaica como principal segmento, deve movimentar R$ 20 bilhões em investimentos em 2021 no Brasil.

O complexo terá 1 MW pico de potência e a energia gerada servirá para abater a conta de luz de sete espaços da instituição filantrópica. Além do cemitério João XXIII, onde as placas ficarão concentradas, serão beneficiadas com a medida uma escola (Colégio ACM), uma unidade de cursos técnicos (ACM Rua da Praia), um espaço esportivo (ACM Esportes Centro) e três unidades de desenvolvimento social que envolvem mais de 1,5 mil famílias (ACM Vila Restinga Olímpica, ACM Cruzeiro e ACM Morro Santana).

A presidente da ACM-RS, Daniela Colussi, adianta que a usina fotovoltaica possibilitará uma economia média de 84% da tarifa de energia que esses ambientes pagam para a distribuidora local, no caso a CEEE-D. O valor economizado pela instituição deve ser algo próximo a R$ 650 mil ao ano. Ela comenta que o gasto com energia é a segunda maior despesa interna das unidades de Porto Alegre da ACM-RS, ficando atrás apenas do custo com pessoal.

A dirigente informa que os trabalhos para instalar os painéis começaram em dezembro do ano passado e a perspectiva é que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre de 2021. "E se trata de uma questão ambiental, que traz benefícios para a sociedade, seguindo a linha de atuação da ACM", frisa Daniela.

De acordo com a presidente da instituição, a ideia de aproveitar a geração fotovoltaica já vinha sendo debatida há aproximadamente cinco anos. O investimento no projeto é de cerca de R$ 4 milhões. Para ir adiante com o empreendimento, a ACM-RS conseguiu um financiamento com o Banrisul. A empresa que está realizando a instalação dos painéis é a Studioeffi.