Porto Alegre tem queda nos preços de venda e locação de imóveis comerciais em 2020

O preço médio de venda de imóveis comerciais em Porto Alegre apresentou queda de 2,77% em 2020, de acordo com levantamento FipeZap. Os valores de locação também tiveram baixa de 0,31%. Outras seis das 10 cidades brasileiras analisadas pela pesquisa apresentaram queda no valor de venda e/ou aluguel no preço médio de conjuntos e salas comerciais.

O preço médio de venda desse tipo de móveis na Capital é de R$ 7.044/m². Os bairros com o metro quadrado mais caros atualmente são Santana (R$ 12.032/m²), Boa Vista (R$ 11.795/m²), Jardim Europa (R$ 11.581/m²), MontSerrat (R$ 11.491/m²) e Praia de Belas (R$ 11.303/m²). Já os com mais baixo preço de venda são Bom Jesus (R$ 4.161/m²), São Geraldo (R$ 4.137/m²), Cavalhada (R$ 4.060/m²), Centro Histórico (R$ 3.777/m²) e Navegantes (R$ 3.244/m²).

O preço médio de locação comercial em Porto Alegre em dezembro de 2020 girou em torno de R$ 30,64 / m². Os bairros com aluguel mais alto são Jardim Europa, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Boa Vista e Santana. O aluguéis mais baixos são encontrados nos bairros Navegantes, Santa Cecília, São Geraldo, Vila Ipiranga e Nonoai.

No Brasil, o preço médio de venda de imóveis comerciais ampliou a queda nominal para 1,21% no acumulado do ano, ao passo que o preço médio de locação do mesmo segmento acumulou uma queda de 1,07% ao final do mesmo período. Para fins de comparação, a inflação acumulada em 2020 supera as variações citadas, tanto no caso do IPCA/IBGE (+4,52%) quanto IGP-M/FGV (+23,14%).

A queda nominal no preço médio de venda de imóveis comerciais foi influenciada ao longo do ano passado pelo recuo do preço médio observado em cidades como: Brasília (-6,60%), Belo Horizonte (-3,74%), Rio de Janeiro (-3,56%), Niterói (-2,92%), Porto Alegre (-2,77%), Curitiba (-0,49%) e Campinas (-0,43%). Já com respeito ao preço de locação, os recuos mais expressivos em 2020 incluíram: Rio de Janeiro (-6,04%), Curitiba (-3,97%), Florianópolis (-1,28%), Belo Horizonte (-0,74%), Porto Alegre (-0,31%) e Salvador (-0,19%).

O preço médio de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² recuou 0,46% em dezembro no Brasil inteiro, enquanto o preço médio de locação desse segmento apresentou queda de 0,13% no mesmo período. Comparativamente, esses resultados foram inferiores à variação do IPCA/IBGE (+1,35%) e do IGPM/FGV (+0,96%) no mês.

No caso do preço médio de venda, a variação negativa foi impulsionada pelo comportamento do preço médio em: Brasília (-2,23%), Salvador (-0,90%), Porto Alegre (-0,77%), Rio de Janeiro (-0,58%) e Belo Horizonte (-0,54%), ao passo que a variação do preço médio de locação foi influenciada pelo declínio do valor médio dos imóveis comerciais nas cidades: Rio de Janeiro (-0,69%), Belo Horizonte (-0,30%), Niterói (-0,20%) e Curitiba (-0,19%).

A rentabilidade do aluguel comercial, interessante para quem opta por investir no imóvel com a finalidade de obter renda com aluguel (rental yield), ficou em 5,45% ao ano, superando a rentabilidade do aluguel do segmento residencial (4,70% ao ano), bem como o retorno médio real de aplicações financeiras de referência.