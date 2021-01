Estacionamento na Orla do Guaíba será licitado nesta semana

A cessão de uma área de 22.362 metros quadrados localizada no Cais Mauá, em Porto Alegre, destinada para estacionamento, é um dos destaques entre as licitações previstas na semana pelo governo estadual. O certame organizado pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), está agendado para o dia 28 de janeiro, às 9h30, e será realizado na modalidade de Pregão Eletrônico.

O espaço a ser licitado no Centro da capital está situado nas proximidades da Usina do Gasômetro, na Orla do Guaíba. O valor mínimo mensal para a empresa ser considerada na disputa é de R$ 135,29 mil, e vencerá quem apresentar a maior oferta. O prazo do contrato de cessão de uso é de 24 meses, prorrogáveis até 60 meses.