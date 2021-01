Zara fechará lojas menores no Brasil

A varejista de moda Zara, do grupo espanhol Inditex, vai fechar sete lojas no Brasil. O número representa pouco mais de 10% do total de espaços físicos que a empresa mantém abertos no país. Pessoas ligadas à empresa afirmam que o movimento não tem ligação com a pandemia e fazem parte de uma estratégia de digitalização da empresa.

Em junho, a Inditex, maior varejista de roupas do mundo e dona das redes Zara e Massimo Dutti, sofreu seu primeiro prejuízo trimestral como empresa de capital aberto, com um prejuízo líquido de € 409 milhões nos três meses até o final de abril de 2020. O grupo espanhol estabeleceu metas de vendas online que representarão 25% do total de vendas até 2022, contra 14% no ano passado. As lojas fechadas são as menores da rede brasileira e as que não comportam o que a empresa chama de estrutura tecnológica.