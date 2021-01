Três montadoras oferecem aluguel de automóveis no país

A fabricante Renault lança seu serviço de aluguel de longo prazo no Brasil e quer conquistar clientes pelo preço. O compacto Kwid Zen é oferecido em um plano que custa a partir de R$ 869,00 por mês. O valor -que pode ser pago via cartão de crédito ou boleto bancário - inclui seguro, documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento) e revisões. Há opções com 12, 20, 24 ou 36 meses de assinatura. Ao fim do período de locação, o consumidor devolve o carro à montadora.

Os preços variam de acordo com a quilometragem percorrida mensalmente - quanto maior, mais alto o valor cobrado. As condições propostas pela Renault para seu plano de assinatura afastam os motoristas de aplicativo, que precisam de franquias maiores de quilometragem. O foco, portanto, está no consumidor que deseja ter um carro na garagem para uso cotidiano. Além da Renault, Fiat e Volks disponibilizam planos de aluguel para alguns de seus modelos, embora ainda não ofereçam a modalidade para todo o território nacional.