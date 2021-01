Volkswagen prevê lucro operacional ajustado mais baixo em 2020

A Volkswagen informou nesta sexta-feira (22) que seu resultado operacional antes de itens especiais será significativamente mais baixo em 2020, segundo números preliminares. A montadora alemã disse que o lucro operacional antes de itens especiais, que são relacionados ao escândalo do diesel da empresa, deve ficar em cerca de 10 bilhões de euros (US$ 12,17 bilhões) para 2020. Em 2020, esse lucro operacional havia sido de 19,3 bilhões de euros. A montadora projeta fluxo de caixa líquido de cerca de 6 bilhões de euros.

A companhia disse ainda esperar que suas entregas no quarto trimestre de 2020 tenham sido maiores do que no terceiro e afirmou que o segundo semestre do ano passado foi "robusto" para a empresa, apesar da pandemia da Covid-19. A Volkswagen planeja divulgar os principais números financeiros para 2020 e suas projeções para 2021 no fim de fevereiro.

Após a notícia, a ação da empresa subia 1,09% na Bolsa de Frankfurt, às 8h30min (de Brasília).

Agência Estado