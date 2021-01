Ambev fecha compra de mil veículos elétricos que serão montado em Caxias do Sul

A startup brasileira Fábrica Nacional de Mobilidades (FNM) firmou parceria com a Ambev para o fornecimento de mil veículos elétricos, incluindo caminhões e vans. As unidades serão montadas em Caxias do Sul em uma das fábricas da Agrale, numa parceria com a startup.

A compra está alinhada com os planos da fabricante de bebidas de ter metade de sua frota rodando com energia limpa até 2023. O valor do investimento não foi revelado. Em nota, a Ambev informou que o projeto é "viável economicamente devido ao menor custo de energia e manutenção".

Os veículos serão usados por transportadoras que prestam serviços de distribuição para a cervejaria. O veículo piloto fará rotas de entrega de bebidas no Rio de Janeiro, com autonomia de até 100 quilômetros por dia. Eles somam-se as 1,6 mil unidades elétricas em produção pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende (RJ). Destes, 100 devem começar a rodar este ano.

Os caminhões FNM são dotados de sistema anticolisão com inteligência artificial e câmeras integradas. O abastecimento será feito em pontos de recarga em centros de distribuição da Ambev, que usam energia solar.

Os veículos terão motores da europeia Danfoss, baterias da norte-americana Octillion e baús Randon. A Danfoss Editron e a Octillion estudam instalar fábricas no Brasil.

A startup de soluções de logística FNM, conhecida como FêNêMê, participou de um programa de aceleração da Ambev, em 2019.