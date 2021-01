Geração distribuída terá R$ 20 bilhões em investimentos

As projeções quanto ao setor de geração distribuída (quem produz a própria energia a ser consumida) são otimistas para 2021. De acordo com o diretor de marketing e institucional da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Tiago Fraga, a expectativa é que o segmento atraia investimentos de cerca de R$ 20 bilhões no País. A maior parte da produção de energia nessa modalidade é feita através de painéis fotovoltaicos, no entanto também, em menor escala, há a participação das eólicas e hidrelétricas.

"É um segmento que vem apresentando um forte crescimento nos últimos anos", enfatiza Fraga. Ele destaca que nem a pandemia de coronavírus ou os impactos cambiais do ano passado impediram que a prática continuasse a ser difundida no Brasil. Atualmente, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a geração distribuída tem uma capacidade instalada de mais de 4,7 mil MW (potência suficiente para atender com sobra à demanda de energia elétrica dos gaúchos).

O Rio Grande do Sul, ainda conforme informações da instituição, encontra-se na terceira posição do ranking entre os estados, com 577 MW, sendo superado apenas por São Paulo, com 581 MW, e Minas Gerais, com 882 MW. O diretor de marketing e institucional da ABGD acrescenta que para este ano a projeção é de um aumento próximo a 90% na capacidade instalada da geração distribuída e propiciar cerca de 130 mil empregos diretos no setor.

Além de integrante da ABGD, Fraga é CEO do Grupo FRG Mídias & Eventos e ressalta que em 2021 serão realizadas edições regionais do Fórum de Geração Distribuída, em formato híbrido, com palestras presenciais e algumas remotas, com transmissão pela internet. O encontro, no Rio Grande do Sul, será realizado no Tri Hotel, em Canela, entre os dias 3 e 4 de março. Outros fóruns semelhantes serão acontecerão em cidades como Rio de Janeiro (16 e 17 junho), Cuiabá (dias 11 e 12 de agosto) e Manaus (29 e 30 de setembro). Mais informações podem ser conferidas no site www.forumgd.com.br.