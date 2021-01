Refap deve ser vendida para o grupo Ultra

A Petrobras informou nesta terça-feira (19) que recebeu proposta vinculante da Ultrapar Participações para a venda da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Aegre (RMPA).

A estatal iniciou em dezembro do ano passado o processo de venda da Refap e também da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná. Esta última também teve interessados, mas a Petrobras não deu mais detalhes.

Caso se conclua venda da Refap, já foi levantada a possibilidade de que o Estado do Rio Grande do Sul precisaria ser ressarcido , pois o governo gaúcho doou terrenos para a estatal implementar o empreendimento, que agora seria repassado a terceiros.

A Refap está instalada em uma área de 580 hectares e processa 32 mil metros cúbicos ao dia de petróleo. Seu foco principal é atender ao mercado regional de combustíveis, como gasolina e óleo diesel.

A refinaria está ligada, através de dutos, ao Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra (Tedut), em Osório, e ao Terminal de Niterói (Tenit), em Canoas, a partir do qual é realizado o transporte de produtos por via hidroviária até o Terminal de Rio Grande, em Rio Grande.

Adicionalmente, a Petrobras aguarda as ofertas finais de todos os participantes no processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, com base nas versões negociadas dos contratos com o Mubadala Investment Company. A companhia também recebeu propostas vinculantes e está em fase de negociação para venda da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas; da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), no Ceará; e da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), no Paraná.

A Petrobras espera, ainda, receber as propostas vinculantes para venda da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, e da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, no primeiro trimestre deste ano.