Início da vindima anima vitivinicultura do Estado

No último sábado (16) foi dada a largada à vindima 2021, época em que ocorre a colheita da uva, que acontece anualmente entre meados de janeiro e março e reúne visitantes nas vinícolas da Região do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha.

Depois de uma safra histórica no ano passado, o ano de 2021 começa com expectativa de crescimento em relação à colheita. Em sentido oposto, o turismo deve registrar queda quando comparado ao mesmo período.

O Rio Grande do Sul concentra 90% da produção nacional de uva. Atualmente, cerca de 15 mil famílias trabalham com o cultivo da fruta no estado, que concentra 614 vinícolas. De acordo com o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Deunir Argenta, foram colhidas 732 mil toneladas de uva durante a safra de 2020, que foi considerada a melhor da história do Brasil. Para este ano, a expectativa é que o volume tenha um pequeno incremento, mas ainda é uma incerteza. "As condições climáticas têm colaborado para o cultivo da uva, mas cada dia é um dia", pondera Argenta.

Na Cooperativa Vinícola Aurora o clima é de otimismo. Para a safra 2021, a expectativa é de colher 60 milhões de quilos de uva, o equivalente a 60 mil toneladas. O volume representa um crescimento de 15% em comparação com a safra passada e a qualidade das primeiras uvas colhidas já animam os profissionais do setor. "A gente conseguiu casar as duas coisas, uma produção boa com uma qualidade boa", afirma Maurício Bonafé, coordenador agrícola da Vinícola Aurora.

A Aurora conta com 1,1 mil associados que estão distribuídos em 11 cidades do Estado e, segundo Bonafé, há uma grande preocupação da empresa com os produtores. O coordenador agrícola afirma que a época de safra é o período em que mais se depende de mão de obra e que, por conta disso, testes foram feitos em funcionários que fazem a colheita, além da obrigação em relação ao uso de máscaras e ao distanciamento.

De acordo com Adriano Miolo, diretor-superintendente da Miolo Wine Group, a vindima é um período de muito trabalho no vinhedo para colher as uvas no momento certo, quando elas atingem a maturação ideal. "Trabalhamos com controle de produção focando, exclusivamente, na qualidade", explica. Para esta safra, a expectativa do grupo é colher mais de 7 milhões de quilos de uva (equivalente a 7 mil toneladas), nas três vinícolas do Rio Grande do Sul.

Miolo afirma que a qualidade das uvas colhidas tem sido excelente e espera que o tempo continue colaborando, pois a colheita segue por mais dois meses e meio. "Com a capacidade tecnológica que temos hoje e a qualidade se mantendo como está, certamente temos um futuro de vinhos e espumantes espetaculares", destaca o diretor.

Enoturismo retoma atividades com protocolos sanitários

Deunir Argenta aposta em atividades com pequenos grupos

GILMAR GOMES/DIVULGAÇÃO/CIDADES