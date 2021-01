Dólar cai com realização em meio a início de vacinação contra Covid-19 no Brasil

O dólar opera em baixa no mercado à vista nesta segunda-feira (18) após subir 1,81%, a R$ 5,3042 na última sexta-feira. A liquidez está reduzida pelo feriado nos Estados Unidos. A queda da moeda americana ante o real reflete uma realização de ganhos, após as altas na sexta. O catalisador é o alivio com o início da vacinação contra Covid-19 no País marcado para esta segunda.

Às 9h56min, o dólar à vista caía 0,06%, a R$ 5,3031.

São Paulo deu a largada na imunização no estado , depois que a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas da Coronavac e da farmacêutica AstraZeneca/Oxford, sob críticas do Ministério da Saúde. O ajuste interno da moeda americana contraria, por enquanto, a alta do dólar no exterior em meio à aversão ao risco.

Contudo, o ajuste de baixa frente o real é limitado por vários fatores. "Avaliamos que o complexo contexto de pandemia global, as disputas políticas internas e a péssima atuação do governo federal no enfrentamento da crise sanitária apontam para uma boa dose de precaução para as próximas semanas e meses", ressaltam economistas da Renascença DTVM, em nota a clientes.

O Índice de Atividade (IBC-Br) do Banco Central é monitorado, mas não mexe aparentemente com a formação de preços. O indicador subiu 0,59% em novembro ante outubro, na série já livre de influências sazonais - no sétimo mês consecutivo de alta e acima da mediana do mercado (+0,50%). Em outubro, o avanço havia sido de 0,75% (dado revisado ante o anterior, de 1,76%). Conspiram para essa acomodação na atividade o fim dos auxílios aos trabalhadores e empresários num ambiente de falta de dinamismo, diz o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito. Aparentemente, o indicador esta em segundo plano.

Agência Estado