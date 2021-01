Del Turista Brinquedos fechará loja em frente à Praça da Encol

Uma das mais antigas lojas de brinquedos de Porto Alegre, a Del Turista Brinquedos se prepara para fechar as portas da filial que mantinha há quase duas décadas na avenida Nilo Peçanha, em frente à Praça da Encol, no bairro Bela Vista.

Prevista para encerrar as atividades no final de janeiro, a unidade iniciou na quinta-feira (14) uma campanha de queima de estoque, anunciada aos clientes pelas redes sociais da loja. A "queima total" de brinquedos tem descontos progressivos entre 10% e 30%, de acordo com o valor gasto, e vale para produtos a partir de R$ 100,00.

Procurado pela reportagem, o proprietário da loja não retornou o contato para falar sobre o fechamento. A decisão estaria ligada à dificuldade em continuar mantendo o aluguel do imóvel, reajustado no ano passado. Em frente ao estabelecimento uma faixa avisa: "vendo o ponto".

A Del Turista, que ainda mantém na Capital um outlet e lojas nas avenidas Ipiranga e Wenceslau Escobar, já havia fechado uma unidade de rua, localizada na avenida José de Alencar, em 2019.

Praia de Belas Shopping Em janeiro do mesmo ano também cerrou as portas de seu principal ponto de vendas, no. À época, a supervisora-geral da empresa informou a decisão de manter apenas as lojas de bairro, como forma de driblar os altos custos de manutenção das operações nos grandes centros comerciais. A rede chegou a ter unidades também nos shoppings Rua da Praia e Iguatemi.

Ao longo de 2020, em função da pandemia, a Del Turista investiu no e-commerce e nas venda via WhatsApp, recursos bem aceitos pelos clientes, e que serão mantidos pela rede.