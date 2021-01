Livraria mineira vai inaugurar primeira loja da região Sul em shopping de Porto Alegre

no lugar da antiga Saraiva. Em breve, o Rio Grande do Sul contará com uma nova livraria. Na primeira quinzena de março, a Rede Livraria Leitura, com matriz em Belo Horizonte (MG), vai inaugurar sua primeira unidade gaúcha, no Barra Shopping Sul,Será, também, a loja de número 83 da Leitura e a primeira na região Sul do Brasil.

Fundada em 1967, a livraria mineira estará presente em 21 estados do País, contando a unidade que vai abrir no shopping da zona Sul de Porto Alegre. A ideia, conforme explica o diretor-presidente da rede, Marcus Teles, é abrir, no mínimo, uma loja por ano em solo gaúcho.

Serão 500m² de loja, além de 250m² no mezanino. O espaço terá mais de 60 mil livros à venda, com 30 mil títulos diferentes. Além dos produtos voltados à leitura, quem entrar na unidade encontrará itens voltados para games, papelaria e presentes.

Em novembro de 2020, foi inaugurada a loja mais recente da rede, em Recife. Foto: Divulgação/JC

Com o fechamento da Fnac (ainda antes da pandemia do novo coronavírus), Teles afirma que passou a acompanhar a situação das livrarias na Capital, e a partir do fechamento da Saraiva, as atenções estiveram voltadas ao Barra Shopping.

Em meio à crise sanitária, apesar da dificuldade que o setor livreiro enfrenta no País, com redes entrando em recuperação judicial, o diretor da rede mineira acredita que o momento atual é de "recuperação", e conta que entre novembro e dezembro, as lojas físicas da Leitura atingiram faturamento, em média, de 85% na comparação com o período normal.

"Nós entendemos que a internet veio para ficar, mas as livrarias físicas ainda são o principal meio de compra de livros. Estamos pensando em projetos a longo prazo, ainda que a pandemia atrapalhe um pouco no primeiro semestre de 2021", ressalta.

Logo que a primeira loja na região Sul for inaugurada em, março, entre 25 e 30 funcionários devem estar trabalhado no atendimento. A empresa busca por profissionais que preencham os cargos de coordenador de papelaria, de livros, do setor financeiro, atendente e caixa.