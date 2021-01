Formaturas presenciais voltam a ser realizadas em Porto Alegre

permissão da realização de eventos abertos e fechados em Porto Alegre novo decreto municipal Com adesde domingo (10), quando foi publicadoliberando atividades corporativas, sociais e de entretenimento - mediante autorização prévia da prefeitura -, as formaturas presenciais começam a ser remarcadas na cidade.

Neste sábado (16), o Teatro do Sesi retoma o calendário de colações de grau, quando ocorrerá a formatura da turma de Odontologia da Ulbra. Com atividades suspensas desde março do ano passado, o local reabrirá para os eventos cumprindo uma série de protocolos e cuidados para garantir a segurança sanitária, além de número reduzido de participantes presenciais.

Um dos espaços mais tradicionais para a realização de formaturas na Capital, o Teatro do Sesi sediou mais de 40 cerimônias, com um público aproximado de 73 mil pessoas, ao longo de 2019. Para 2020, segundo a administração, estavam contratadas mais 21 cerimônias, todas reprogramadas.

O gerente do Centro de Eventos da Fiergs, Kurt Ziegler, destaca a importância de retomar a programação e voltar a ocupar o Teatro. “As colações de grau são alguns dos momentos mais marcantes na vida das pessoas e poder voltar a realizá-las é um grande avanço para a retomada do setor, com todos os cuidados necessários”, ressalta.

Nesta primeira formatura de 2021, o público presente será de 600 convidados, sendo que a capacidade do teatro é para 1.770 pessoas, e algumas adaptações serão necessárias para o cumprimento dos protocolos. “Teremos uma solenidade diferente do que estamos acostumados, mas ainda assim com todo o encanto e emoção que uma colação de grau possui”, complementa Ziegler.