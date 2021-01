Dólar recua com exterior e pacote de Biden no radar

O dólar opera em linha com o exterior e recua no mercado doméstico. Os investidores precificam a possibilidade do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar um pacote fiscal da ordem de US$ 2 trilhões ainda nesta quinta-feira (14).

Os dados da balança comercial da China em dezembro, sobretudo de exportações, ajudam também as divisas emergentes e ligadas a commodities ante o dólar pelo sinal positivo sobre a recuperação da economia global como um todo. No radar estão ainda a ata do BCE (9h30) e um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell (14h30).

No Brasil, ruídos envolvendo a troca de comando no Banco do Brasil são monitorados bem como o avanço da Covid 19 no País e o risco fiscal em caso de novo lockdown e necessidade de retomada do auxílio emergencial e de estímulos à economia. Um contraponto no câmbio pode ser o fluxo cambial, que já contribui para queda do dólar ontem. Às 9h36min, o dólar à vista caía 0,74%, a R$ 5,2702.

Agência Estado