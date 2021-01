Governo gaúcho deve lançar R$ 11 milhões em editais para inovação neste semestre

explica o secretário Luís Lamb. Com próximo de R$ 11 milhões previstos para editais neste primeiro semestre de 2021, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) do Rio Grande do Sul tem no agronegócio um dos setores mais demandantes de recursos. Como segmento abarca diferentes áreas da economia gaúcha e múltiplos negócios desde antes do plantio até a chegada do alimento ao consumidor final, a atividade foi um dos destaques da área em 2020. E seguirá neste ano, assegura

“O setor tem cada vez mais proximidade com a tecnologia e precisa de soluções para agregar valor às matérias-primas e aumentar sua produtividade, por exemplo. E o agronegócio está em todas as atividades econômicas, da produção primária, passando pela indústria, transporte e comércio”, explica Lamb.

Dos projetos aprovados em 2020 em diferentes linhas de financiamento e inovação, conta Lamb, cerca de 50%, em alguns casos, tem relação com a agricultura e a pecuária ou atividades fins. Na lista dos projetos apoiados no programa TechFuturo, por exemplo, há desde startups e soluções pra melhorar a qualidade e o beneficiamento de carne bovina quanto a robotização de granjas de suínos até tecnologias de aplicação de químicos por drones. A parceria com os produtores e com a Secretaria de Agricultura é enorme, assegura o secretário.

“Queremos valorizar inovações, tecnologias e metodologias que permitam que o agronegócio colocar no mercado produtos com valor agregado maior. E temos bons exemplos de produções agrícolas gaúchas diferenciadas em carne premium, no azeite e nos vinhos, entre outros”, acrescenta o coordenador da pasta.

Em balanço das ações da secretaria em 2020, apresentadas nesta quarta-feira (13), o secretário ressaltou, ainda, os resultados do programa Inova RS, com a contratação de 24 gestores e a formação das mesas regionais sobre o tema, o investimento de R$ 5,6 milhões do edital Techfuturo, e do lançamentos de programas como o Produtos Premium, GameRS e Startup Lab.

Na área da saúde, alternativas locais e novas para o combate à Covid-19 também foi uma das prioridades. Além da coordenação do Comitê Científico e do Comitê de Dados, ambos responsáveis pelo suporte técnico do Gabinete de Crise do Estado, a Secretaria articulou ações de enfrentamento à doença com R$ 1,2 milhão para projetos de criação de produtos, serviços e/ou processos que auxiliem no combate à pandemia.

Outro avanço comemorado por Lamb é o Marco Legal Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o projeto da Lei Gaúcha de Inovação, enviado à Assembleia em novembro, deve ser validado em 2021. Na área do Ensino ações para fortalecer a conexão de internet em escolas públicas incluiu a parceria agora ampliada com prefeituras para o fortalecimento até mesmo de provedores locais próprios e privados para facilitar o acesso de alunos e professores.