Força-tarefa busca concluir remoção de vila para destravar obra no Salgado Filho

A menos de 12 meses do prazo final para a Fraport Brasil entregar a ampliação da pista do Aeroporto de Porto Alegre habilitada para os voos, a prefeitura da Capital anuncia uma força-tarefa para garantir a execução. Para isso, terá de conseguir transferir as famílias que ainda estão na Vila Nazaré. A conclusão da obra está no contrato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Sem cumprir a cláusula, a concessionária pode sofrer sanções da agência.

Reunião nessa terça-feira (12) na prefeitura entre o vice-prefeito Ricardo Gomes, secretarias mais ligadas ao tema, Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e o comando da Fraport Brasil discutiu as medidas para fazer o que não foi completado em um ano, que é finalizar a saída dos moradores, que somam hoje 177 famílias, para um dos residenciais destinados ao reassentamento, o Loteamento Irmãos Maristas.

O cronograma das obras está com mais de dez meses de atraso. A nova extensão da pista de pousos e decolagens, que passa dos atuais 2.280 metros para 3.200 metros, já foi executada e já recebeu asfalto . O que falta ser feito e que precisa avançar na área da Nazaré é a chamada Resa, área de segurança após o pouso.

Sem a Resa, onde também são instalados equipamentos de apoio à navegação, a Fraport não consegue habilitar a pista junto às autoridades aeronáuticas. Outro detalhe importante é que o contrato atual da concessionária com o consórcio HTBM, que está executando o projeto total e fez a ampliação do terminal de passageiros, vai até junho. Caso tenha de esticar a conclusão, o custo aumenta para a Fraport. O investimento na pista é de R$ 135 milhões, que tem cobertura de financiamento do BNDES.

Para concluir o projeto, falta também finalizar a última bacia de detenção (BD), que é um reservatório de águas das chuvas e exigência do plano de drenagem aprovado pela prefeitura para a área. A BD já começou a ser feita, mas precisa ter mais escavação, que necessita da retirada de habitações. Também estão no caminho da Resa galpões de reciclagem. São pelo menos cinco em pé.

A pandemia adiou a mudança, em parte, mas há documentação para o contrato com a Caixa e questões ligadas a atividades de renda das famílias que ainda precisam ser resolvidas. Reportagem do Jornal do Comércio, publicada em outubro de 2020, mostrou que, mesmo mesmo famílias com imóveis liberados não se mudavam porque aguardam condições para ter seus comércios e lancherias, muitos que hoje funcionam em áreas das casas.

Em relação à retirada, que é obrigação da concessionária, o Demhab diz que, nessa segunda, 51 famílias assinaram contratos para ter os imóveis. Na reunião desta terça, a prefeitura informou que outras 111 devem ser transferidas entre fim de janeiro e começo de fevereiro. Faltariam ainda 15 famílias. Também, segundo nota do município, haveria mais 66 famílias de uma vila próxima, a vila Pepino, que precisam ser retiradas. Esta informação não havia sido citada até agora.

A CEO da Fraport, Andreea Pal, que participou do encontro, disse que a área precisa estar liberada até fim de fevereiro, para o consórcio retornar os trabalhos em março. Caso isso não ocorra, a Andreea disse, segundo nota da prefeitura, que terá de suspendeu o contrato da obra.