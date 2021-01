Consórcio que ergueu nova ponte do Guaíba demite 300 trabalhadores

O consórcio que ergueu a nova ponte do Guaíba, ligando Porto Alegre à Região Sul do Estado, demitiu até esta terça-feira (12) 300 trabalhadores que atuaram na construção. Responsável pela execução, o consórcio Nova Ponte do Guaíba informa que a rescisão dos contratos era prevista devido ao término da obra.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção Pesada no Estado do Rio Grande do Sul (Siticepot), a construtora Queiroz Galvão tem até 30 dias para pagar as rescisões e os direitos dos dispensados.

Cerca de 70% dos trabalhadores residem em estados do Nordeste e devem voltar para as cidades de origem. Dentre os cargos dispensados, estão principalmente pedreiros, carpinteiros e soldadores. De acordo com o presidente do sindicato, Isabelino dos Santos, ainda restam 72 funcionários contratados. As demissões começaram na quinta-feira (7).

"Se continuar alguém ali é só pessoal de manutenção e segurança, a exemplo do que fizeram no início do ano passado, quando houve problema de falta de pagamento da obra."

nova ponte sobre o Guaíba teve o eixo principal de acesso inaugurado Iniciada em 2014 e com investimento de cerca de R$ 900 milhões, ahá um mês, e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

reassentamento das famílias que residem nas comunidades Tio Zeca e Areia Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a continuidade da conclusão da segunda ponte está confirmada. Segundo o órgão, o foco agora está no processo dee que ainda precisam ser realocadas.

No final do ano passado, o Dnit ajuizou na Justiça Federal 59 processos dando a largada para a retomada do reassentamento.

Com previsão inicial de ser inaugurada em 2017, a nova ponte do Guaíba liga o eixo Norte e Sul da rodovia BR-116 e BR-290 e é uma segunda alternativa de travessia do Lago Guaíba entre a Capital e a Zona Sul do Estado.

O departamento diz que pretende concluir a obra até o final deste ano. O prazo depende, porém, da conclusão dos ramos de acesso sobre a BR-290 (freeway), serviço que está vinculado à remoção das famílias.