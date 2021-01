Eduardo Leite indica Otomar Vivian para a diretoria de Planejamento do BRDE

O secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, pode voltar a ser o diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), cargo que ocupou entre novembro de 2008 a setembro de 2009. A indicação do governador Eduardo Leite, anunciada na manhã desta terça-feira (12) ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa e pelo Banco Central (BC).

O governador justificou a decisão, destacando que o secretário foi um dos principais colaboradores para que o Executivo conseguisse aprovar "as mais profundas reformas que o Rio Grande do Sul assistiu nas últimas décadas", superando neste sentido outros estados nos últimos anos. "Ele deu enorme contribuição e continuará contribuindo com o Estado através do BRDE, por sua experiência política e administrativa”, destacou Leite.

Por enquanto, Vivian segue secretário-chefe da Casa Civil, cargo que já havia ocupado há 10 anos atrás. O gestor começou a carreira pública como secretário-geral de Caçapava do Sul, sua cidade natal. Elegeu-se prefeito em duas gestões (1983-1988 e 2012-2016). Foi deputado estadual em dois períodos (1991-1994 e 1999-2002), presidiu a Assembleia Legislativa em 2000 e, no ano seguinte, assumiu a presidência da Comissão Especial para tratar de assuntos de previdência.

Em 1995, foi escolhido presidente do Instituto de Previdência do Estado (IPE), cargo que voltou a ocupar entre 2003 e 2008 e entre 2017 e 2018. De 1996 a 1998, esteve à frente da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos.

Otomar Vivian agradeceu a confiança do governador pelo convite para integrar o governo, feito em dezembro de 2018, para assumir a “missão cidadã” de contribuir para que reformas fossem aprovadas chefiando a Casa Civil. "Cumprida essa missão, vou continuar a integrar o time do governador numa outra posição, ajudando a promover o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, ainda mais importante nestes novos tempos e em plena pandemia”, destaca o secretário.