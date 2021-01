Yoki vai encerrar atividades em fábrica de Nova Prata e demitir 300 funcionários

A empresa General Mills anunciou, nesta segunda-feira (11), o encerramento das atividades da Yoki na sua fábrica de Nova Prata. A partir de maio, a companhia concentrará sua produção de pipoca na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, onde possui sua principal planta, que foi recentemente ampliada. Com uma nova estrutura de 4,5 mil m², a empresa prevê o aumento da sua capacidade produtiva de pipoca em 30%.

O fechamento faz parte de uma reestruturação que tem o objetivo de ampliar a capacidade produtiva, otimizar a cadeia operacional da companhia e oferecer um melhor nível de serviços a todos os seus clientes no Brasil, um dos mercados prioritários para a organização. A estratégia visa acelerar o crescimento dos negócios da empresa no País.

O encerramento das atividades resultará na demissão de 300 funcionários, que, segundo a General Mills, receberão toda a assistência durante o período de transição. A empresa afirmou que está empenhada em oferecer o melhor pacote de benefícios, negociado junto ao sindicato local, e está comunicando a decisão aos colaboradores, produtores parceiros e às comunidades locais, garantindo que todos os compromissos serão cumpridos.

Além disso, outra mudança na indústria foi quanto à produção do paper bag, tipo de embalagem usada na pipoca de micro-ondas, que será transferida de Cambará (PR) para Pouso Alegre (MG). Outras atividades realizadas na unidade, como a produção de alimentos, permanecem em pleno funcionamento, sem qualquer alteração.

A General Mills está, ainda, terceirizando três de seus centros de distribuição, localizados em Cajamar (SP), Brasília (DF) e Cuiabá (MT), para empresas de logística especializadas com alto nível de tecnologia a fim de otimizar o serviço de entrega de produtos ao varejo nacional. Com a reformulação dos negócios, a companhia contará com as fábricas de Pouso Alegre (MG), Cambará (PR), Ribeirão Claro (PR), Paranavaí (PR) e Campo Novo do Parecis (MT).