Agápio Lanches, tradicional xis do menino Deus, fecha as portas após 30 anos

Uma das lancheirias mais tradicionais do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, a Agápio Lanches fechou as portas neste início de 2021. Com mais de três décadas de de operação, o estabelecimento se vangloriava do cardápio com mais de 30 sabores de xis disponíveis e era ponto de encontro de frequentadores e famílias, que se revezavam nas mesas de plástico, e uma das tele-entregas preferidas dos moradores da região.

fechamento de dezenas de pontos comerciais do bairro Em pleno funcionamento até a última semana de dezembro, no número 738 da Avenida José de Alencar, o "xis" não resistiu às dificuldades impostas pela pandemia, que desde março impactou no

Segundo moradores do bairro, o proprietário também se queixava das dificuldades de estacionamento no entorno, o que ficou ainda mais prejudicado desde a implantação de ciclovia na avenida.

Nas redes sociais da Agápio, que se anunciava como "ponto de encontro de gremistas e colorados", não foi feita nenhuma manifestação sobre o encerramento das atividades. As últimas postagens foram feitas em julho do ano passado, divulgando os lanches da casa.

Desde a pandemia o local, assim como boa parte dos pontos gastronômicos, chegou a ficar temporariamente fechado ao público, atendendo apenas entregas e retiradas no local, mas desde maio, segundo anúncio em postagem no Facebook, voltou a abrir ao público, seguindo o protocolos e mantendo o distanciamento entre as mesas.

Nos últimos meses, além do sistema de entrega particular, a lancheria também estava acessível por aplicativos.

Procurada pela reportagem, a direção da casa não retornou os contatos nem quis se manifestar por meio de mensagem a respeito do fechamento. Segundo informações, a Agápio Lanches havia sido aberto em 1982, em frente à rodoviária da Capital, mas funcionava no Menino Deus há mais de 10 anos.