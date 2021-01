Mais 51 famílias da Vila Nazaré serão reassentadas no Loteamento Irmãos Maristas

Nesta segunda-feira, 51 famílias da Vila Nazaré assinaram contratos com a Caixa Econômica Federal (CEF) por meio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). A realocação dessas famílias é necessária para o prosseguimento das obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ainda restam 177 famílias vivendo na área.

Com o contrato em mãos, o Demhab inicia, ainda em janeiro, a mudança das famílias para o Loteamento Irmãos Maristas, no bairro Mário Quintana. Neste momento, duas quadras (C e F) estão sendo liberadas para moradia. Todas elas são casas e se destinam, prioritariamente, a idosos e pessoas com deficiência que ainda moravam na Vila Nazaré.

O Loteamento Irmãos Maristas recebeu os primeiros moradores em janeiro de 2020, quando foi realizada a primeira fase de encaminhamento das famílias para o local. A segunda ocorreu em maio do mesmo ano. Ainda como parte da terceira fase, outras quadras, com apartamentos, deverão ser entregues nas próximas semanas.

Cada uma das residências que serão ocupadas pelas 51 famílias possui 37,35 m2, dois quartos, banheiro, sala e cozinha. A construção é feita pela empresa Direcional.