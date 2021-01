Desempregados fazem fila em busca de vaga em Porto Alegre

Segunda-feira tem um sentido de retomada. Para Denise Bitencourt e Iara Maria de Oliveira, moradoras de Porto Alegre, o dia da semana reforçou a esperança em conseguir trabalho, após ficarem desempregadas em 2020, sob efeito da pandemia.

As duas povoavam na manhã desta segunda-feira a fila com dezenas de outros candidatos que se formou em frente à agência do Sine, na rua José Montaury, no Centro Histórico. A empreitada não anda fácil: apenas 70 vagas estavam em jogo.