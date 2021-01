Rappi anuncia criação de banco digital

O aplicativo Rappi terá seu próprio banco digital. O RappiBank já está disponível para as empresas parceiras do aplicativo e deve oferecer contas para pessoas físicas e jurídicas, cartão de crédito e empréstimos ao longo de 2021. A iniciativa é mais um passo da companhia em se consolidar como um dos principais "super apps" do mercado brasileiro.

O conceito de "super app" é inspirado no WeChat, aplicativo chinês que se tornou um dos principais sistemas multiplataformas da Ásia, reunindo funções como envio de mensagens, operações financeiras, contratação de serviços e compra de produtos.

O movimento segue um caminho diferente das apostas da sua principal concorrente, a Movile - holding que controla uma série de aplicativos, como o Ifood, Sympla, Wavy e Superplayer - e cuja estratégia é ter cada serviço especializado separado em uma atividade diferente.

"Queremos que um grande número de usuários entre e se engaje na plataforma o máximo possível. O objetivo é ser um dos quatro ícones da tela principal", afirmou Sérgio Saraiva, presidente do Rappi.

O primeiro produto financeiro do novo banco digital, disponível já em seu lançamento, será o crédito para capital de giro - chamado de RappiCapital -, voltado para todas as companhias parceiras do aplicativo. A linha é voltada para todas as faixas de faturamento.