Bolsas de NY fecham em alta, com energia em destaque e eleição na Geórgia

As bolsas de Nova York fecharam com ganhos, nesta terça-feira (5). O setor de energia se destacou, em dia de avanço forte do petróleo, e o papel da Boeing teve recuperação, apoiando o Dow Jones. Além disso, investidores monitoraram o segundo turno eleitoral na Geórgia, que definirá qual partido estará no comando do Senado americano nos dois primeiros anos do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,55%, em 30.391,60 pontos, o S&P 500 subiu 0,71%, a 3.726,86 pontos, e o Nasdaq avançou 0,95%, a 12.818,96 pontos.

Os mercados acionários abriram em alta, sem muito impulso, com investidores à espera de notícias da política. O Partido Democrata precisaria vencer as duas cadeiras em disputa no segundo turno de hoje na Geórgia para controlar o Senado em Washington. Caso contrário, o Partido Republicano seguirá com o comando da Casa.

A Câmara dos Representantes se manteve sob controle democrata, na disputa do ano passado. Com isso, o Senado passa a ser crucial para eventuais novos pacotes de estímulo fiscal e também para pautas almejadas pelos democratas, como elevação de impostos e regulações. Alguns analistas, como do Rabobank, sustentaram em relatório nesta terça que o impasse pode ser benéfico para os mercados em geral, mantendo o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ativo para apoiar o quadro. Já outros destacaram o fato de que um Senado democrata significaria mais estímulo fiscal, apoiando a economia.

Ao longo do dia, o setor de energia se destacou nas bolsas. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) mostrou postura cautelosa sobre a demanda, no quadro ainda de retomada fraca da atividade, e a Arábia Saudita anunciou um corte extra, o que apoiou a commodity. Ações do setor subiram, com ExxonMobil em alta de 4,82%, Chevron de 2,70% e ConocoPhillips, de 5,74%.

Boeing foi outro destaque, em alta de 4,40%, recuperando-se em grande medida de um tombo no dia anterior. Entre os bancos, Goldman Sachs subiu 2,24% e Citigroup, 2,54%. Já os papéis de China Telecom (+8,83%), China Mobile (+9,27%) e China Unicom Hong Kong (+11,82%) tiveram ganho forte, após a Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) recuar de decisão da semana passada e dizer que não planeja mais excluir as três gigantes do setor de telecomunicações de sua listagem.

Agência Estado