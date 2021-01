Jornal do Comércio

O novo presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), Anderson Trautman Cardoso, começou a dar expediente no cargo nesta semana, iniciando o trabalho da entidade para o ano de 2021. Os diretores da gestão 2021/2022 já estão se reunindo para traçar projetos voltados à inovação.

Segundo Cardoso, a ideia é pautar temas que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Questões relacionadas ao fomento a startups, sustentabilidade, diversidade e transformação digital estarão em debate na Federasul, buscando melhorar a competitividade das empresas gaúchas. "Baseados em nossos valores, como ética, defesa da livre iniciativa e respeito às liberdades individuais, seguiremos firmes em nosso propósito de congregar entidades de classe produtiva de todo o Rio Grande do Sul em prol do empreendedorismo, visando ao desenvolvimento econômico e social de nosso Estado", afirma o novo presidente.

Anderson Trautman Cardoso foi eleito para a presidência da Federasul em 25 de novembro, no lugar de Simone Leite.