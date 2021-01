Empreendedores do Cais Embarcadero assinam contrato com governo Leite

Previsto para começar a operar em meados de março, o Cais Embarcadero, empreendimento que reunirá restaurantes, bares e espaço de lazer e entretenimento na área do Cais Mauá, na Orla do Guaíba, e marca a tão esperada revitalização da área do Cais do Porto de Porto Alegre, teve seu contrato assinado nesta terça-feira (5).

No ato, realizado no Palácio Piratini, com transmissão on-line, foi formalizada a concessão do uso da fração do cais, próxima à Usina do Gasômetro, e a liberação de crédito de R$ 4 milhões do Badesul aos empresários que tocam o projeto.

A assinatura envolveu o governo do Estado, a Superintendência do Porto de Rio Grande e a Embarcadero Empreendimentos. Pelo acerto, a empresa recebeu autorização para uso oneroso do imóvel por 5,5 anos (66 meses) ou até a conclusão de todo o projeto que envolve a área portuária da cidade.

O Embarcadero terá ainda espaço kids, beach club e pier, com acessos montados dentro e no entorno do Armazém A7 do Cais, na avenida Mauá, próximo à Usina do Gasômetro. Já estão previstas operações de mais de 13 estabelecimentos gastronômicos, que serão distribuídos entre a esplanada onde ficará a área de alimentação e as pistas de caminhada, com área de 19 mil metros quadrado.

Haverá também espaço para a prática de beach tennis, esportes náuticos, pier para o catamarã e lanchas, espaço tecnológico que mesclará galeria de arte e cinema 360º, palco para shows, espaço multiuso e estacionamento para mais de 400 vagas.

Uma das grandes atrações do espaço será a Travessa Pôr-do-Sol, uma grande plataforma que se eleva acima do antigo cais. O empreendimento, que ainda conta com a participação da Tornak Holding, já soma R$ 7,5 milhões em aporte.

Anteriormente previsto para iniciar as primeiras oprrações neste mês de janeiro, o projeto foi postergado em função de problemas de abastecimento de materiais, agravados em função da pandemia, e deverá ser entregue em março, marcando as grades comemorações do aniversário de Porto Alegre, celebrado no dia 26 daquele mês. Segundo os sócios do empreendimento, os primeiros ocupantes da área já poderão começar a montagem das estruturas em 11 de janeiro, tendo cerca de 60 dias para se instalarem.

No evento desta tarde, os participantes resgataram as dificuldades que envolveram todo o processo, até a remodelagem do projeto, que permitiu sua consolidação e a aproximação da população do Lago Guaíba e do Cais após mais de 40 anos. Um dos sócios do Embarcadero, Eugênio Corrêa agradeceu ao governo do Estado por propiciar o destravamento do projeto e comemorou a possibilidade de entregá-lo à cidade. "Agradecemos por fazer parte dessa história como empreendedores. Estamos participando da história do desenvolvimento do Cais", destacou.

Já o prefeito da Capital, Sebastião Melo, reforçou a parceria que estabelece junto ao governo do Estado e disse que a administração municipal fará sua parte, colaborando para agilizar a vida dos empreendedores, principalmente na concessão de licenças ambientais para a revitalização do restante da área do Cais. Sobre o projeto do Embarcadero, comemorou sua consolidação após tantos anos de tratativas e brincou: "Parece que tinha um sapo enterrado ali", disse. Melo também citou como primordiais os debates sobre o muro da avenida Mauá, que cobre o acesso da população ao Cais, e a estação do Trensurb que liga a área ao aeroporto.

As duas questões também foram citadas pelo governador Eduardo Leite como necessárias de serem abordadas daqui para a frente e fundamentais para a continuidade dos projeto de revitalização da área do Cais. Ele enfatizou ainda a ousadia dos empreendedores, que seguiram com o projeto, apesar das dificuldades e da pandemia. "Empreendedores também vivem do desconforto e da ousadia e, assim, colaboram com melhorias na qualidade de vida da população, em empregos, geração de renda e, nesse caso, melhorias urbanísticas para a cidade de Porto Alegre e o Rio Grande do Sul".

Leite também falou da demora em avançar em projetos na área, da relevância do Cais para a cidade e da importância de se investir e cuidar do espaço urbano, que representará a primeira aproximação da população com aquele espaço. "O Cais de Porto Alegre é um dos pontos fortes da cidade, e uma vez revitalizado, vai gerar efeito cascata positivo. Para ele temos um olhar de longo prazo e investimento robusto na área. Estamos seguros que vão conseguir entregar, no curto prazo, o uso da área para a população, e deixar encaminhada uma solução de logo prazo e de grande melhoria para a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul", completou.