Entidades do comércio e de eventos comemoram flexibilizações do novo decreto de Porto Alegre

novo decreto municipal Imediatamente após a divulgação doque, entre outras medidas, flexibiliza lotação, horários e funcionamento de comércios, serviços e eventos em Porto Alegre, representantes dos setores beneficiados comemoraram a iniciativa do recém-empossado prefeito Sebastião Melo. Além de ressaltarem que Melo cumpria com promessas feitas durante a campanha eleitoral, empresários elogiaram o fato de terem sido ouvidos e de poderem opinar sobre as normas que passam a valer nesta terça-feira (5).

Par o presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, as regras apresentadas, além de estarem de acordo com o que vinha sendo defendido por Melo, reforça o entendimento do prefeito de que é possível manter as atividades mediante reforço nos cuidados e protocolos sanitários. "Isso remete uma responsabilidade maior aos lojistas, empresários e à população, para que se cuidem e não haja aumento da contaminação, sob pena de reversão de algumas das novas regras", destacou.

Segundo o dirigente, o decreto também demonstra "o caminho que a prefeitura deverá seguir", ouvindo entidades e setores em busca das melhores soluções para a manutenção dos negócios durante a pandemia. "Os resultados dessa liberação não serão imediatos, a gente sabe, mas permitirão que possamos retomar nossos negócios e que as coisas comecem a voltar a um certo normal", avalia Kruse.

Para ele, permitir a ampliação do funcionamento de lojas, comércio e shoppings tende a minimizar as aglomerações. "Quanto mais se estende o horário e os dias de funcionamento, menos aglomeração se vai causar. Todos estão conscientes e vão colaborar com os cuidados", opina.

Presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer enfatiza que o novo decreto trouxe alívio aos comerciantes do Mercado. "Estávamos sendo penalizados, muito além do próprio comércio de rua, chegamos até a fechar. Para nós, o anúncio representa um alívio, estamos gratos, e seguiremos atentos a todos os cuidados e protocolos necessários", declarou.

foi fechado dias depois Um dos coordenadores do Grupo Live Marketing RS, que congrega os empresários do setor de eventos do Estado, Rodrigo Machado diz que a categoria ficou satisfeita com o novo decreto de Porto Alegre. "Foi promessa de campanha do prefeito e muito debatida nos grupos de trabalho, dos quais também participamos, a derrubada dos decretos anteriores. O simples fato de nos dar a prerrogativa de restringir os protocolos aos do Estado já demonstra consciência das dificuldades que enfrentamos. Por que restringir mais de um setor tão sofrido?", argumenta o empresário, que também comanda o Auditório Araújo Vianna, que retomou atividades no final de novembro, mas, por decisão judicial.

Os eventos fechados seguem proibidos em bandeira vermelha, mas permitidos com 50% de público em bandeira laranja- antes esse limite era de 30% na Capital, mediante aprovação prévia da prefeitura.