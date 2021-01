Mário de Lima e Felipe Garcia são eleitos para assumir presidência do Corecon-RS

O economista Mário de Lima foi eleito, nesta quarta-feira (4), novo presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-RS). O economista Felipe Garcia Ribeiro será o vice-presidente na gestão, que tem mandato para um ano.

Lima e Ribeiro substituem os economistas José Junior de Oliveira e Aristóteles Galvão. A sessão plenária, realizada de forma virtual, também deu posse ao novo terço de conselheiros eleitos em outubro do ano passado, para o triênio 2021-23. Darcy Francisco Carvalho dos Santos, Guilherme Stein e Felipe Garcia Ribeiro foram eleitos como conselheiros titulares, e Gustavo Raupp, Lucas Aronne Schifino e Marivia de Aguiar Nunes, como conselheiros suplentes.

O presidente Mário de Lima é economista com mestrado e doutorado em Economia do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica (Pucrs) e natural de Santa Maria. Atua nas áreas de políticas públicas, finanças públicas, gestão pública, planejamento e desenvolvimento regional, urbano e metropolitano, com experiências em órgãos e conselhos da administração pública. Também é professor universitário de graduação e pós-graduação. Como economista, atua como assessor na Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre e é presidente da delegação de Controle do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre (DMAE). Também foi eleito conselheiro do Corecon-RS para o triênio 2021-2023.

O vice-presidente eleito, economista Felipe Garcia Ribeiro, possui doutorado em Economia pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, é Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e foi Secretário Adjunto e Assessor Especial de Política Econômica no Ministério da Economia. Também foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Pesquisador Visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). É professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e líder do grupo de pesquisa Avaliação de Políticas Públicas e Programas Sociais da Universidade.