Bolsas da Ásia fecham 1º pregão do ano em alta, mas Tóquio vai na contramão

Impulsionadas pelo otimismo de investidores com o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, as bolsas da Ásia encerram esta segunda-feira (4), primeiro pregão de 2021, com maioria em alta. "Ano novo e drivers velhos", comenta o Commerzbank, em nota, sobre os negócios desta segunda. O mercado acionário de Tóquio, contudo, recuou devido à ameaça de novas restrições para combater a segunda onda da pandemia de coronavírus no Japão.