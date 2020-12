Governo prepara Fundopem 4.0 para alavancar crescimento do RS em 2021

Uma das prioridades da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Rio Grande do Sul (Sedetur) será a aprovação de um projeto de lei capaz de dar mais agilidade e modernizar o principal programa de atração de investimentos do Estado. Chamado de Fundopem 4.0, o projeto está em fase final de desenvolvimento e deve ser encaminhado ainda no primeiro trimestre à Assembleia Legislativa. A expectativa é que o acesso ao novo modelo esteja disponível já no segundo semestre de 2021.

Um dos objetivos é atualizar a legislação e desenvolver plataformas online para que as empresas acessem todas as etapas do processo de adesão pela internet. Com isso, o tempo médio para concessão e utilização do benefício, que hoje chega a levar um ano, deve cair para cerca de 4 meses (redução de 30%).

Outra novidade deve ser a criação do Fundopem Express, voltado a pequenos e médios empreendedores a fim de adquirir uma máquina ou equipamento específicos. Hoje, os investimentos via Fundopem permitidos são para ampliação e implementação de plantas industriais, o que acaba servindo principalmente a empresas de maior porte.

“Com isso, estenderemos o programa a mais empresários gaúchos e conseguiremos facilitar o acesso a essa linha de financiamento, exigindo menos garantias”, projeta o secretário de Desenvolvimento e Turismo, Rodrigo Lorenzoni. Em 2020, foram aprovados 43 projetos no Fundopem, que totalizaram investimentos em torno de R$ 303 milhões. Estima-se que tenham sido gerados 667 novos postos de trabalho no Estado graças ao programa.

Outra ação que pode alavancar o crescimento do Estado no ano que vem, segundo Lorenzoni, é a consolidação do Entreposto Exporta-RS em Caxias do Sul. Lançado em outubro, o Entreposto é o primeiro fora de Porto Alegre e possui dois postos de atendimento na cidade (o principal, localizado na Microempa, e um dentro da Sala do Empreendedor).

Juntos, eles servem como tubo de ensaio para o processo de interiorização do programa de estímulo à exportação dos produtos gaúchos. A expectativa da Sedetur é de que em um ano cerca de 60 empresas caxienses ou dos municípios do entorno sejam atendidas.

A instalação de um Entreposto do Exporta-RS em Caxias do Sul é resultado da demanda das entidades empresariais e lideranças políticas daquela região. Mas a Sedetur pretende replicar essa experiência em outros polos regionalizados do Estado, com diferentes objetivos. A ideia é que ainda em 2021 um Entreposto passe a funcionar na metade Sul do Estado. Nesse caso, o intuito será aquecer a economia da região, diz Lorenzoni.

