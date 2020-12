Praias do Litoral Norte adequam receptivo para Réveillon

Preparados com protocolos, restrições de lotação na hotelaria, comércio e restaurantes, municípios do Litoral Norte do Estado já contam com a presença de mais de 1 milhão de turistas desde o feriado de Natal. Segundo a estimativa de prefeituras e da Associação de Turismo do Litoral Norte Gaúcho (ATL Norte), o número de visitantes pode ultrapassar 1,3 milhão de pessoas no Réveillon. "O movimento em Torres está igual aos outros anos", comenta o proprietário do Dunas Praia Hotel, Danilo Quartiero Filho. Segundo ele, "a beira da praia está lotada e as pessoas estão circulando sem máscara". Evitar que isso ocorra é justamente o maior desafio para autoridades, empresários e entidades do comércio e turismo do Litoral no próximo feriado e durante o verão. Apesar do esforço das prefeituras e do trade turístico para evitar aglomerações, também o distanciamento social dependerá da atitude dos visitantes.

"O governo do Estado enviou um efetivo de policiais militares para controlar o movimento, mas a extensão do Litoral é grande e não tem como dar conta em 100%", explica o presidente da ATL Norte, Flavio Albano Holmer. Ele destaca que a faixa de praia no Litoral Norte está liberada desde o dia 21 para circulação da população, com a recomendação de uso de máscaras e distanciamento social de pelo menos um metro, além da diminuição do período de permanência nas áreas públicas abertas. "Nossa maior preocupação é que não temos leitos de UTIs disponíveis (pois está tudo praticamente lotado), caso ocorra um surto do novo coronavírus", admite.

Com hospitais somente em Torres e Capão da Canoa, a maioria dos municípios do Litoral Norte irão precisar usar ambulâncias para transferência de pacientes para Porto Alegre ou Região Metropolitana, caso necessário, pondera o dirigente. Em Torres, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes dispõe de 77 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo os dez leitos de UTI Adulto Tipo II, sendo cinco exclusivos para pacientes Covid-19, e quatro apartamentos privativos, totalizando 81 leitos. Contando com cerca de 30 hotéis, a cidade com 39 mil habitantes deve receber em torno de 200 mil pessoas neste feriado e nos finais de semana de janeiro e fevereiro. Segundo a administração do hospital, a habilitação provisória dos cinco leitos de UTI dedicados exclusivamente ao atendimento de pacientes de Covid-19, suspeitos ou confirmados, tem sido renovada periodicamente, desde maio de 2020.

Também não será possível ampliar o atendimento do Hospital Santa Luzia, que recebe pacientes dos municípios de Capão da Canoa, Xangri-Lá, Maquiné, Terra de Areia e Itati. A Instituição dispõe de 96 leitos pelo SUS (incluindo os 11 leitos de UTI Adulto Tipo II, sendo um leito – ampliação para a pandemia de Covid-19) e cinco leitos para convênios, totalizando 101 leitos.

"Quem circular em locais públicos abertos (ruas, calçadas, parques, praças, faixa de areia, mar, lagoa, rio e similares) deve usar obrigatoriamente máscaras de proteção e manter o distanciamento de no mínimo um metro entre as pessoas", reforça Holmer. Segundo ele, a recomendação é que o distanciamento amplie para três metros entre núcleos familiares na beira mar. Também é indicado passar menos tempo nos locais públicos, lembra o dirigente. "Atividades físicas e caminhadas estão liberadas, com o uso de máscara", reforça.

Restaurantes e bares funcionarão no máximo até 01h da manhã

De acordo com o prefeito de Torres, Carlos Souza, comércio e restaurantes da cidade estão funcionando com restrições de horários, distanciamento, e no padrão da cogestão da bandeira vermelha. Ele afirma que a prefeitura está fiscalizando as empresas, principalmente por conta da expectativa de público que é alta. "Não teremos festividades no final de ano, mas vamos tomar iniciativas como fechar a avenida Beira Mar, para evitar aglomeração na noite do dia 31 de dezembro." Também estão sendo distribuídos cards de conscientização dos turistas, segundo o gestor. Em Tramandaí o movimento está "similar ao do ano passado", segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura municipal. Nesta terça-feira (28) a cidade já estava lotada, com cerca de 200 mil pessoas. A estimativa é de que o número dobre para 400 mil pessoas no feriado de 30/12 a 03/01/2021. Na cidade praiana, o comércio está funcionando até a meia noite e os restaurantes e lancherias até 01h da manhã. Conforme a assessoria, a Guarda Municipal e a Vigilância em Saúde estão fiscalizando o movimento na beira da praia e no comércio e o apoio da Brigada Militar e Bombeiros "deve" controlar o distanciamento entre as pessoas. Na maioria dos municípios o comércio de rua, varejista e centros comerciais não terão limitação de horário, mas deverão cumprir com todas as normas de distanciamento e segurança sanitários previstos nas portarias da Secretaria Estadual de Saúde. “Procuramos com essas medidas diminuir a concentração de pessoas em filas ou no comércio e os municípios deverão contar com o apoio da Brigada Militar na fiscalização e conscientização da população”, explica o presidente da Amlinorte, Pierre Emerim da Rosa, prefeito de Imbé. Feiras, exposições e eventos sociais estão vetados na grande maioria dos municípios.

Hotelaria trabalha com 75% da capacidade de ocupação