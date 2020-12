Bancos extinguem quase 80 mil vagas no País em sete anos

Os bancos extinguiram 78.155 postos de janeiro de 2013 a outubro de 2020. No período, foram registradas 303,7 mil demissões e 225,5 mil contratações.

O levantamento foi feito pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia.

Os saldos totais de postos de todos os anos entre 2013 e 2020 foram negativos para o setor bancário. O destaque foi para 2016, que encerrou com 20,6 mil desligamentos a mais do que contratações.

Segundo a técnica do Dieese Bárbara Vallejos, apesar de a crise financeira vista no país entre 2014 e 2016 ter intensificado o volume de demissões em relação ao de contratações, é a transformação tecnológica e digital que tem levado ao enxugamento da estrutura nas instituições financeiras.

O principal motor dessa reestrutura, avaliam especialistas, é a digitalização do sistema financeiro que naturalmente tende a reduzir o número de pessoas exigidas para a manutenção das operações. Só a Caixa Econômica Federal, por exemplo, principal intermediário para o repasse do auxílio emergencial do governo, foi responsável pela abertura de 105 milhões de contas poupança digitais em 2020.

Nos primeiros dez meses de 2020, o segmento conta com um saldo negativo de 8.086 vagas, sendo 13,7 mil contratados contra 21,8 mil desligados no período.

Ainda conforme o levantamento do Dieese, o mês com o pior saldo neste ano foi outubro, que contabilizou mais de 6,8 mil demissões contra 1,3 mil novos contratos. O saldo negativo indicou que 5,6 mil postos de trabalho foram fechados no período.

A digitalização, porém, não é único fator para o enxugamento da estrutura nos bancos. Para Vallejos, o ambiente de taxa básica de juros na mínima histórica, em 2% ao ano, também influencia, pois exige corte de custos no setor.

Folhapress