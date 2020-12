Vencedor da concessão do Parque Harmonia e Orla 1 ainda não assinou contrato

A gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior em Porto Alegre não conseguiu ainda firmar a última concessão que poderia ser sacramentada nos quatro anos, que seria a do Parque Harmonia e trecho 1 da Orla do Guaíba

Segundo a Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas (SMPE), o consórcio vencedor ainda não entregou os documentos para assinar o contrato. O prazo para apresentar a última exigência para a habilitação se encerrou no dia 22.

O consórcio vencedor GAM 3 Parks, único que disputou o certame , pediu a prorrogação do período por mais 30 dias, que está prevista nas regras da concorrência.

Faltam ser entregues os comprovantes da garantia e dos seguros do contrato. A garantia, explica a pasta municipal, serve para eventual ressarcimento em caso de descumprimento das obrigações pelo futuro concessionário. "Já os seguros são relativos a riscos operacionais e de responsabilidade civil para as obras e estacionamento", diz a SMPE.

A proposta prevê cerca de R$ 280 milhões em investimentos na revitalização do Harmonia e na manutenção do parque e do Trecho 1. Entre os eventos que devem ser realizados é o do Acampamento Farroupilha, que foi suspenso em 2020 devido à pandemia.

A concessão será por 35 anos. A outorga vencedora e que deverá ser paga á prefeitura é de R$ 201 mil. Ao longo da exploração, o consórcio terá de pagar 1,5% do faturamento anual aos cofres municipais.